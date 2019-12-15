У Києві вранці утримається туман
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У неділю, 15 грудня, вранці у столиці утримається туман, видимість 200-500 м. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"Уранці 15 грудня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, у Києві та області оголосили штормове попередження.