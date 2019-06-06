У Києві внаслідок ДТП перекинувся трактор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся трактор. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар патрульної поліції у місті Києві Роман Мартинюк.
"Аварія сталася близько 11:30 між трактором та автомобілем Skoda Octavia на площі навпроти бібліотеки імені Вернадського у сторону метро "Голосіївська". Наразі там працює патрульна поліція, потерпілих немає", - зазначив Мартинюк.
Він додав, що у результаті ДТП трактор перекинувся на бік.
Нагадаємо, 4 червня у місті Боярка Київської області зіткнулися дві маршрутки та легковик, внаслідок чого 26 осіб госпіталізували, троє – у реанімації.
Крім того, у Харкові маршрутне таксі зіштовхнулось з малотонажною автівкою, у результаті чого постраждали 15 осіб.