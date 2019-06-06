В Киеве в результате ДТП перевернулся трактор

"Авария произошла около 11:30 между трактором и автомобилем Skoda Octavia на площади напротив библиотеки имени Вернадского в сторону метро "Голосеевская". Сейчас там работает патрульная полиция, пострадавших нет", - отметил Мартынюк.



Он добавил, что в результате ДТП трактор перевернулся на бок.



Напомним, 4 июня в городе Боярка Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка, в результате чего 26 человек госпитализированы, трое - в реанимации.



Кроме того, в Харькове маршрутное такси столкнулось с малотоннажные автомобилем, в результате чего пострадали 15 человек.