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У Києві виробляли бензин із заборонених речовин

У Києві виробляли бензин із заборонених речовин

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Співробітники податкової міліції Києва спільно з СБУ виявили незаконне виробництво і збут бензину, що містить заборонені речовини. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан на власній сторінці у Facebook, передає УНН.

“Група шахраїв ввозила на територію однієї з нафтобаз спиртовмісні речовини та октанопідвищуючі домішки, в тому числі і заборонені для використання. Після цього нафтопродукти змішувалися шляхом наливу в одну цистерну з різних ємностей і додавання октанопідвищуючих домішок.

На отриманий товар виписувалися підроблені видаткові накладні, а у товарно-транспортних накладних вказувався бензин марки А-92 Євро і А-95. Продаж бензину документально оформлявся на фіктивні підприємства за підробленими документами, а фактично реалізовувався за готівку без відображення в бухгалтерському обліку”, — зазначив він.

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У результаті проведених в Києві та Борисполі двох обшуків було виявлено та вилучено 142 тис. л бензину, 1,4 тис. л. компонентів моторного палива, чорнові записи, первинна бухгалтерська документація та комп’ютерна техніка.

Загальна вартість вилученого становить 3,62 мільйона гривень, додав С.Білан.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта О.Сіренка, аби убезпечити своє авто від неякісного пального, краще заправлятися лише на брендових АЗС.

“Купуючи пальне, потрібно надавати перевагу брендовим заправкам, брендовим мережам, у яких, принаймні, є лабораторії. І для яких реалізувати неякісне пальне — це неприпустима річ, тому що вони втратять клієнтів, за яких змагаються різними маркетинговими ходами, і мають на меті втримати клієнтів. І вони не будуть ризикувати своїм ім’ям, продавши якусь частину неясного пального”, — пояснив він.

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