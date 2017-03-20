В Киеве производили бензин из запрещенных веществ

"Группа мошенников ввозила на территорию одной из нефтебаз спиртосодержащие вещества и октаноповышающие примеси, в том числе и запрещенные для использования. После этого нефтепродукты смешивались путем налива в одну цистерну с различных емкостей и добавления октаноповышающих примесей.

На полученный товар выписывались поддельные расходные накладные, а в товарно-транспортных накладных указывался бензин марки А-92 Евро и А-95. Продажа бензина документально оформлялась на фиктивные предприятия по поддельным документам, а фактически реализовывался за наличные без отражения в бухгалтерском учете", - отметил он.

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В результате проведенных в Киеве и Борисполе двух обысков было обнаружено и изъято 142 тыс. л бензина, 1,4 тыс. л. компонентов моторного топлива, черновые записи, первичная бухгалтерская документация и компьютерная техника.

Общая стоимость изъятого составляет 3,62 миллиона гривен, добавил С.Билан.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта А.Сиренко, чтобы обезопасить свое авто от некачественного топлив , лучше заправляться только на брендовых АЗС.

"Покупая топливо, необходимо отдавать предпочтение брендовым заправкам, брендовым сетям, в которых, по крайней мере, есть лаборатории. И для которых реализовать некачественное топливо - это недопустимая вещь, потому что они потеряют клиентов, за которых соревнуются различными маркетинговыми ходами, и имеют целью удержать клиентов. И они не будут рисковать своим именем, продав какую-то часть некачественного горючего", - пояснил он.