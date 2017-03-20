В Киеве производили бензин из запрещенных веществ

ukru
12:58 • 16596 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 83268 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 95278 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 110427 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 123520 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 136854 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 142717 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131848 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121869 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 115105 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 119878 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 124177 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 121635 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 103248 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 83213 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 151021 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 185856 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 193673 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 189199 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 128378 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 137111 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 142659 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 141736 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 145526 просмотра
Актуальное
В Киеве производили бензин из запрещенных веществ

В Киеве производили бензин из запрещенных веществ

Киев • УНН

 • 5387 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с СБУ обнаружили незаконное производство и сбыт бензина, содержащего запрещенные вещества. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Группа мошенников ввозила на территорию одной из нефтебаз спиртосодержащие вещества и октаноповышающие примеси, в том числе и запрещенные для использования. После этого нефтепродукты смешивались путем налива в одну цистерну с различных емкостей и добавления октаноповышающих примесей.

На полученный товар выписывались поддельные расходные накладные, а в товарно-транспортных накладных указывался бензин марки А-92 Евро и А-95. Продажа бензина документально оформлялась на фиктивные предприятия по поддельным документам, а фактически реализовывался за наличные без отражения в бухгалтерском учете", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания WOG усовершенствовала качественные характеристики топлива Mustang

В результате проведенных в Киеве и Борисполе двух обысков было обнаружено и изъято 142 тыс. л бензина, 1,4 тыс. л. компонентов моторного топлива, черновые записи, первичная бухгалтерская документация и компьютерная техника.

Общая стоимость изъятого составляет 3,62 миллиона гривен, добавил С.Билан.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта А.Сиренко, чтобы обезопасить свое авто от некачественного топлив , лучше заправляться только на брендовых АЗС.

"Покупая топливо, необходимо отдавать предпочтение брендовым заправкам, брендовым сетям, в которых, по крайней мере, есть лаборатории. И для которых реализовать некачественное топливо - это недопустимая вещь, потому что они потеряют клиентов, за которых соревнуются различными маркетинговыми ходами, и имеют целью удержать клиентов. И они не будут рисковать своим именем, продав какую-то часть некачественного горючего", - пояснил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы