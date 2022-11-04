У Києві випала рекордна кількість опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Києві 3 листопада зафіксували рекордну кількість опадів. Попередній рекорд був ще у 1995 році, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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"За даними спостережень метеостанції, 3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17 мм, що на 1,3 мм більше, ніж попередній рекорд 1995 року, коли випало 15,7 мм опадів", - повідомили в обсерваторії.
Нагадаємо
На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.