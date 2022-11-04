В Киеве выпало рекордное количество осадков

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"По данным наблюдений метеостанции, 3 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 17 мм, что на 1,3 мм больше, чем предыдущий рекорд 1995 года, когда выпало 15,7 мм осадков", - сообщили в обсерватории.

Напомним

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 10°.