У Києві вимагають дозволити перевозити велосипеди в метрополітені

Її автор вважає, що обмеження, які існують зараз, відштовхують людей від ідеї користуватись велосипедом в місті. Також він зазначає, що метрополітен — єдиний транспорт, де діє заборона на перевезення велосипедів.

Проте варто відзначити, що зараз, згідно з правилами, перевезення велосипедів в підземці дозволено, але тільки в чохлі і за умови, що він буде довжиною не більше 120 см. Лише складені велосипеди для дорослих можуть відповідати даним вимогам. На перевезення дитячих велосипедів обмежень немає.

Як повідомляв УНН, нещодавно на мосту Патона у Києві сталася аварія на інженерних мережах “Київенерго”.