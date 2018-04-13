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У Києві вимагають дозволити перевозити велосипеди в метрополітені

У Києві вимагають дозволити перевозити велосипеди в метрополітені

Київ • УНН

 • 7735 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Зареєстровано петицію, що закликає зняти обмеження на перевезення велосипедів у метрополітені української столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Київської міської ради.

Її автор вважає, що обмеження, які існують зараз, відштовхують людей від ідеї користуватись велосипедом в місті. Також він зазначає, що метрополітен — єдиний транспорт, де діє заборона на перевезення велосипедів.

Проте варто відзначити, що зараз, згідно з правилами, перевезення велосипедів в підземці дозволено, але тільки в чохлі і за умови, що він буде довжиною не більше 120 см. Лише складені велосипеди для дорослих можуть відповідати даним вимогам. На перевезення дитячих велосипедів обмежень немає.

Як повідомляв УНН, нещодавно на мосту Патона у Києві сталася аварія на інженерних мережах “Київенерго”.

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