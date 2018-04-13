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В Киеве требуют разрешить перевозить велосипеды в метрополитене

В Киеве требуют разрешить перевозить велосипеды в метрополитене

Киев  •  УНН

 • 7735 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Зарегистрировано петицию, призывающую снять ограничения на перевозку велосипедов в метрополитене украинской столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Ее автор считает, что ограничения, которые существуют сейчас, отталкивают людей от идеи пользоваться велосипедом в городе. Также он отмечает, что метрополитен - единственный транспорт, где действует запрет на перевозку велосипедов.

Однако стоит отметить, что сейчас, согласно правилам, перевозки велосипедов в подземке разрешено, но только в чехле и при условии, что он будет длиной не более 120 см. Только сложенные велосипеды для взрослых могут соответствовать данным требованиям. На перевозку детских велосипедов ограничений нет.

Как сообщал УНН, недавно на мосту Патона в Киеве произошла авария на инженерных сетях "Киевэнерго".

Украинские Национальные Новости

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