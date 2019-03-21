У Києві вилучили партію психотропів на 7 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві ліквідовано потужну нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та вилучено партію психотропних речовин вартістю 7 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
"Завдяки спільній скоординованій роботі Київської місцевої прокуратури №7, Подільського УП ГУНП у м. Києві та ГУ БКОЗ СБ України припинено діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення психотропних речовин, що приносила мільйонні прибутки її організаторам", - повідомили правоохоронці.
Так, у ході проведення обшуку в лабораторії, розташованій у приватному будинку на території міста Києва, правоохоронці вилучили понад 10 кг особливо небезпечної психотропної речовини PVP, близько 4 кг психотропної речовини амфетамін, прекурсор фенілнітропропен в особливо великих розмірах, а також обладнання для виготовлення психотропних речовин.
За цінами "чорного" ринку вартість вилучених речовин та прекурсорів становить близько 7 млн гривень.
На даний час у порядку ст. 208 КПК України затримано трьох осіб безпосередньо під час вчинення злочину. Усі троє мешканці столиці віком від 25 до 35 років.
Вирішується питання щодо повідомлення зазначеним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та обрання міри запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі на територій промислового підприємства правоохоронці викрили нарколабораторію і вилучили прекурсорів на 500 тисяч гривень.