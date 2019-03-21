В Киеве изъяли партию психотропных на 7 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве ликвидировано мощную нарколабораторию по изготовлению амфетамина и изъята партия психотропных веществ стоимостью 7 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Благодаря совместной скоординированной работе Киевской местной прокуратуры №7, Подольского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ БКОП СБ Украины прекращена деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ, которая приносила миллионные прибыли ее организаторам", - сообщили правоохранители.
Так, в ходе проведения обыска в лаборатории, расположенной в частном доме на территории города Киева, правоохранители изъяли более 10 кг особо опасного психотропного вещества PVP, около 4 кг психотропного вещества амфетамин, прекурсор фенилнитропропена в особо крупных размерах, а также оборудование для изготовления психотропных веществ.
По ценам "черного" рынка стоимость изъятых веществ и прекурсоров составляет около 7 млн гривен.
В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны три человека непосредственно во время совершения преступления. Все трое жители столицы в возрасте от 25 до 35 лет.
Решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрания меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Днепре на территории промышленного предприятия правоохранители разоблачили нарколабораторию и изъяли прекурсоров на 500 тысяч гривен.