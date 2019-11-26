У Києві викрили осіб, які за 1,5 млн євро обіцяли сприяти у призначенні на політичну посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У столиці викрили групу осіб, які намагалися заволодіти 1,5 млн євро за сприяння у призначенні на політичну посаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.
“26 листопада 2019 року Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України спільно з СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ викрили осіб, які обманом намагалися заволодіти 1,5 млн євро за сприяння у призначенні на політичну посаду”, — сказано у повідомленні.
За даними ГПУ, ці особи були затримані при отриманні частини грошових коштів у розмірі 750 тис. євро. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві затримали інспектора з охорони навколишнього середовища на хабарі 6 тис. доларів.