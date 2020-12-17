У Києві викрили оборудку з продажу активів неплатоспроможних банків на понад 24 млн грн

“Фінансову оборудку викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, спільно з Київською міською прокуратурою. До її організації причетні власники фінансових компаній та приватні особи. За даними слідства, до участі на аукціон, що проводила одна з бірж, допустили компанію без сплати нею гарантійних внесків чи надання банківської гарантії. А це є головною умовою для участі у торгах”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що дана компанія стала переможцем торгів та повинна була упродовж певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила, а відтак її було дискваліфіковано.

“Відповідно до нормативних документів, у разі відмови переможця від укладання угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків. Внаслідок того, що засновник біржі свідомо допустив до участі компанію без жодних гарантій та, яка не виконала своїх зобов’язань як переможець, банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйони гривень. Крім того, зважаючи на дискваліфікацію компанії, переможцем автоматично було визнано товариство із наступною по величині ціновою пропозицією, але значно меншою”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що на підставі зібраних доказів директору та засновнику біржі було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваному може загрожувати штраф від 68 тис. до 102 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у військовій частині на Полтавщині викрили оборудку на обмундируванні на мільйон.