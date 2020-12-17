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В Киеве разоблачили сделку по продаже активов неплатежеспособных банков на более чем 24 млн грн

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве разоблачили "схему" по продаже активов неплатежеспособных банков, которая нанесла государству ущерб на более чем 24 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В Киеве разоблачили сделку по продаже активов неплатежеспособных банков на более чем 24 млн грн

"Финансовую сделку разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве совместно с Киевской городской прокуратурой. К ее организации причастны владельцы финансовых компаний и частные лица. По данным следствия, к участию в аукционе, который проводила одна из бирж, допустили компанию без уплаты им гарантийных взносов или предоставления банковской гарантии. А это является главным условием для участия в торгах", - указано в сообщении.

Отмечается, что данная компания стала победителем торгов и должна была в течение определенного времени заключить с банковскими учреждениями договоры купли-продажи активов. Однако этого не сделала, а затем она была дисквалифицирована.

"Согласно нормативным документам, в случае отказа победителя от заключения сделок, гарантийный взнос перечисляется на счета банков. Вследствие того, что основатель биржи сознательно допустил к участию компанию без каких-либо гарантий и, не выполнил своих обязательств как победитель, банкам был причинен ущерб на сумму свыше 24 миллионов гривен. Кроме того, несмотря на дисквалификацию компании, победителем автоматически было признано общество с последующим по величине ценовым предложением, но значительно меньше", - указано в сообщении.

Сообщается, что на основании собранных доказательств директору и основателю бирже было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное подозреваемому может грозить штраф от 68 тыс. до 102 тыс. грн или арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в военной части в Полтавской области разоблачили сделку на обмундировании на миллион.

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