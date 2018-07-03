У Києві виграли мільйон гривень у лотерею

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У державну лотерею “Мегалот” зірвано один мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Везунчик зробив виграшну ставку у столичному кіоску “Державні лотереї” за адресою вул.Оноре де Бальзака, 70, витративши всього 5 грн.

Зауважимо, що вже не вперше гравці лотереї “Мегалот” роблять виграшні ставки саме в цьому кіоску. У 2016 році завдяки “автоставці” киянин Олександр виграв одразу 2,5 млн грн.

Цього разу переможець лотереї теж мав змогу збільшити свій виграш аж до 5,7 млн грн, якби вгадав додаткову "Мегакульку".

"Саме таким був Мега джекпот лотереї станом на 30 червня 2018 року", - зазначили в "М.С.Л."

Оператор державних лотерей "М.С.Л." привітав переможця та запросив новоспеченого багатія приєднатися до закритого "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

"Минулого року 2 мультимільйонери "Мегалот" вже встигли стати почесними членами "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

Це Євген Зеленський, який 18 лютого 2017 року під час проведення тиражу "Мегалот" №1615 зірвав Мегаприз розміром у 6 150 тисяч гривень, та Ірина Возна, яка 28 жовтня 2017 року під час проведення тиражу №1687 зірвала Мегаприз розміром у 5 500 тисяч гривень",- нагадали в "М.С.Л.".

Нагадаємо, 2 червня саме в державній лотереї "Мегалот" був зірваний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України - 17 млн 750 тис. грн. Відомо, що свою виграшну ставку щасливчик зробив 31 травня в смт Катеринопіль Черкаської області на точці продажу лотерейних квитків за адресою: вул.Соборна, 24 (магазин "Канцтовари").

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