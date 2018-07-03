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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90763 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113688 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134535 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141319 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 178609 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155883 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142935 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Киеве выиграли миллион гривен в лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В государственную лотерею "Мегалот" сорван один миллион гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Счастливчик сделал выигрышную ставку в столичном киоске "Государственные лотереи" по адресу ул.Оноре де Бальзака, 70, потратив всего 5 грн.

Заметим, что уже не первый раз игроки лотереи "Мегалот" делают выигрышные ставки именно в этом киоске. В 2016 году благодаря "автоставке" киевлянин Александр выиграл сразу 2,5 млн грн.

На этот раз победитель лотереи тоже имел возможность увеличить свой выигрыш до 5,7 млн грн, если бы угадал дополнительную "Мегакульку".

"Именно таким был Мега джекпот лотереи по состоянию на 30 июня 2018 года", - отметили в "М.С.Л."

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому "Клубу Миллионеров "М.С.Л.".

"В прошлом году 2 мультимиллионера "Мегалот" уже успели стать почетными членами "Клуба Миллионеров "М.С.Л.".

Это Евгений Зеленский, который 18 февраля 2017 года во время проведения тиража "Мегалот" №1615 сорвал Мегаприз в размере 6150 тысяч гривен, и Ирина Возная, которая 28 октября 2017 года во время проведения тиража №1687 сорвала Мегаприз в размере 5500 тысяч гривен", - напомнили в "М.С.Л.".

Напомним, 2 июня именно в государственной лотереи "Мегалот" был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины - 17 млн 750 тыс. грн. Известно, что свою выигрышную ставку счастливчик совершил 31 мая в пгт Ивановка Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: Соборная, 24 (магазин "Канцтовары").

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