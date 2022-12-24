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У Києві відновили рух "червоною лінією" метро

У Києві відновили рух "червоною лінією" метро

Київ • УНН

 • 747413 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У столичному метрополітені відновили рух на "червоній лінії". Інформації про стан людини, яка впала на колії, немає, передає УНН.

Цитата

"Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Лісова", - повдіомили у КМДА.

У той же час у КМДА не надали інформації про стан людини, яка впала на колії.

Нагадаємо

У київському метро людина потрпила під поїзд. Як повідомили у КМДА, рух "червоною лінією" обмежено, на місце події викликали поліцію та медиків.

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