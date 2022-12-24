У Києві відновили рух "червоною лінією" метро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У столичному метрополітені відновили рух на "червоній лінії". Інформації про стан людини, яка впала на колії, немає, передає УНН.
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"Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Лісова", - повдіомили у КМДА.
У той же час у КМДА не надали інформації про стан людини, яка впала на колії.
Нагадаємо
У київському метро людина потрпила під поїзд. Як повідомили у КМДА, рух "червоною лінією" обмежено, на місце події викликали поліцію та медиків.