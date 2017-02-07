У Києві відкрили фотовиставку “Благодійність в об’єктиві”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Експозицію з 40 кадрів благодійних справ українців за 2016 рік презентували в рамках VII Всеукраїнського фотоконкурсу “Благодійність в об’єктиві”, передає кореспондент УНН.
Так, із понад 500 фоторобіт члени журі обрали 40 найкращих.
До речі, вперше за 7-річну історію у проекті взяли участь фотографи із різних країн світу. Зокрема, на конкурс надійшли роботи французьких, румунських, грецьких, індійських та ліванських фотохудожників.
Цьогорічними призерами конкурсу стали роботи українських митців.
Перше місце здобула фотографія “Горнятко доброти”, присвячена роботі Центру навчання професії для молоді з особливими потребами. Срібло отримала робота “Народжений”, на якому зображена недоношена дитина в боксі. Третє місце посіла світлина “Пацаняче горе”, яка розповідає історію хлопчика з Лисичанська, який в руїнах своєї домівки знайшов власний велосипед.
Фотовиставку відкрила дружина Президента України Марина Порошенко.