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В Киеве открыли фотовыставку "Благотворительность в объективе"

Киев • УНН

 • 11795 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Экспозицию из 40 кадров благотворительных дел украинцев за 2016 год презентовали в рамках VII Всеукраинского фотоконкурса "Благотворительность в объективе", передает корреспондент УНН.

В Киеве открыли фотовыставку "Благотворительность в объективе"

Так, из более чем 500 фоторабот члены жюри выбрали 40 лучших.

Кстати, впервые за 7-летнюю историю в проекте приняли участие фотографы из разных стран мира. В частности, на конкурс поступили работы французских, румынских, греческих, индийских и ливанских фотохудожников.

Нынешними призерами конкурса стали работы украинских художников.

Первое место получила фотография "Кружка доброты", посвященная работе Центра обучения профессии для молодежи с особыми потребностями. Серебро получила работа "Рожденный", на котором изображен недоношенный ребенок в боксе. Третье место заняла фотография "Пацаняче горе", которая рассказывает историю мальчика из Лисичанска, который в руинах своего дома нашел собственный велосипед.

Фотовыставку открыла супруга Президента Украины Марина Порошенко.

Украинские Национальные Новости

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