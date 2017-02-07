В Киеве открыли фотовыставку "Благотворительность в объективе"

Так, из более чем 500 фоторабот члены жюри выбрали 40 лучших.

Кстати, впервые за 7-летнюю историю в проекте приняли участие фотографы из разных стран мира. В частности, на конкурс поступили работы французских, румынских, греческих, индийских и ливанских фотохудожников.

Нынешними призерами конкурса стали работы украинских художников.

Первое место получила фотография "Кружка доброты", посвященная работе Центра обучения профессии для молодежи с особыми потребностями. Серебро получила работа "Рожденный", на котором изображен недоношенный ребенок в боксе. Третье место заняла фотография "Пацаняче горе", которая рассказывает историю мальчика из Лисичанска, который в руинах своего дома нашел собственный велосипед.

Фотовыставку открыла супруга Президента Украины Марина Порошенко.