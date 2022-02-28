У Києві провели засідання Погоджувальної ради ВР: що ухвалили
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Верховній Раді України відбулось засідання Погоджувальної Ради парламенту. На ньому ухвалили рішення звернутись до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальної процедури, а також звернутись до Генеральної Асамблеї ООН щодо виключення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН та взагалі з ООН. Про це у своєму Telegram інформує народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
Деталі
На засіданні Погоджувальної Ради ухвалено такі рішення:
- звернутись до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальної процедури;
- звернутись до Генеральної Асамблеї ООН щодо виключення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН та взагалі з ООН;
- напрацювати проекти законів, зокрема щодо конфіскації всіх активів країни-агресора в Україні.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що держава звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.