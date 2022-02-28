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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Києві провели засідання Погоджувальної ради ВР: що ухвалили

У Києві провели засідання Погоджувальної ради ВР: що ухвалили

Київ • УНН

 • 142536 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Верховній Раді України відбулось засідання Погоджувальної Ради парламенту. На ньому ухвалили рішення звернутись до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальної процедури, а також звернутись до Генеральної Асамблеї ООН щодо виключення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН та взагалі з ООН. Про це у своєму Telegram інформує народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

На засіданні Погоджувальної Ради ухвалено такі рішення:

- звернутись до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальної процедури;

- звернутись до Генеральної Асамблеї ООН щодо виключення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН та взагалі з ООН;

- напрацювати проекти законів, зокрема щодо конфіскації всіх активів країни-агресора в Україні.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що держава звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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