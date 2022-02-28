В Киеве провели заседание Согласительного совета ВР: что приняли

Детали

На заседании Согласительного Совета приняты такие решения:

- обратиться к Евросоюзу относительно ускоренного принятия Украины по специальной процедуре;

- обратиться к Генеральной Ассамблее ООН об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности ООН и вообще с ООН;

- разработать проекты законов, в частности о конфискации всех активов страны-агрессора в Украине.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что государство обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.



