В Киеве провели заседание Согласительного совета ВР: что приняли

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Верховной Раде Украины состоялось заседание Согласительного совета парламента. На нем приняли решение обратиться к Евросоюзу относительно ускоренного принятия Украины по специальной процедуре, а также обратиться в Генеральную Ассамблею ООН об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности ООН и вообще из ООН. Об этом в своем Telegram информирует народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

На заседании Согласительного Совета приняты такие решения:

- обратиться к Евросоюзу относительно ускоренного принятия Украины по специальной процедуре;

- обратиться к Генеральной Ассамблее ООН об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности ООН и вообще с ООН;

- разработать проекты законов, в частности о конфискации всех активов страны-агрессора в Украине.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что государство обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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