У Києві відбулась передача чотирьох відремонтованих авто у зону АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У столиці на території Михайлівського Золотоверхого собору відбулась урочиста передача в зону АТО військовослужбовцям Збройних Сил України чотирьох відремонтованих автомобілів, передає кореспондент УНН.
У зону АТО військовослужбовцям було передано 4 відремонтованих авто, з яких 2 позашляховики та 2 мікроавтобуси.
Також в рамках передачі машин відбувся ритуал посвяти, який провів владика Агапіт.
Після цього автівки будуть відправлені до зони проведення АТО бойових підрозділів, що потребують допомоги
Як повідомляв УНН, 23 грудня посадовці Київщини на 44 автобусах вирушили на передову з техдопомогою і продуктами.