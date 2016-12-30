У Києві відбулась передача чотирьох відремонтованих авто у зону АТО

У зону АТО військовослужбовцям було передано 4 відремонтованих авто, з яких 2 позашляховики та 2 мікроавтобуси.

Також в рамках передачі машин відбувся ритуал посвяти, який провів владика Агапіт.

Після цього автівки будуть відправлені до зони проведення АТО бойових підрозділів, що потребують допомоги

Як повідомляв УНН, 23 грудня посадовці Київщини на 44 автобусах вирушили на передову з техдопомогою і продуктами.