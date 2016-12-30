В Киеве состоялась передача четырех отремонтированных автомобилей в зону АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В столице на территории Михайловского Златоверхого собора состоялась торжественная передача в зону АТО военнослужащим Вооруженных Сил Украины четырех отремонтированных автомобилей, передает корреспондент УНН.
В зону АТО военнослужащим было передано 4 отремонтированных авто, из которых 2 внедорожники и 2 микроавтобуса.
Также в рамках передачи машин состоялся ритуал освящения, который провел владыка Агапит.
После этого машины будут отправлены в зону проведения АТО боевым подразделениям, нуждающимся в помощи
Как сообщал УНН, 23 декабря чиновники Киевской области на 44 автобусах отправились на передовую с техпомощью и продуктами .