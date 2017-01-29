У Києві відбулась масштабна ДТП: зіткнулись 7 авто

“Масштабне ДТП з постраждалими на проспекті Перемоги, біля метро КПІ. Зіткнулися 7 автомобілів”, — повідомила вона.

Рух у бік центру міста тимчасово перекрито.

Попередньо, причиною аварії стало те, що один з учасників зіткнення виїжджав заднім ходом з паркування.

Кількість постраждалих поки невідома.

Працює слідчо-оперативна група, патрульна поліція і швидка допомога.