У Києві відбулась масштабна ДТП: зіткнулись 7 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У суботу, 28 січня, після 22 години вечора в Києві відбулася велика дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги біля станції метро “Політехнічний інститут”, передає УНН з посиланням на пост журналіста Тетяни Лупової у Фейсбуці.
“Масштабне ДТП з постраждалими на проспекті Перемоги, біля метро КПІ. Зіткнулися 7 автомобілів”, — повідомила вона.
Рух у бік центру міста тимчасово перекрито.
Попередньо, причиною аварії стало те, що один з учасників зіткнення виїжджав заднім ходом з паркування.
Кількість постраждалих поки невідома.
Працює слідчо-оперативна група, патрульна поліція і швидка допомога.