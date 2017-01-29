В Киеве случилось масштабное ДТП: столкнулись 7 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В субботу, 28 января, после 22 часов вечера в Киеве случилось крупное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Победы возле станции метро "Политехнический институт", передает УНН со ссылкой на пост журналиста Татьяны Луповой в Фейсбуке.
"Масштабное ДТП с пострадавшими на проспекте Победы, возле метро КПИ. Столкнулись 7 автомобилей ", - сообщила она.
Движение в сторону центра города временно перекрыто.
Предварительно, причиной аварии стало то, что один из участников столкновения выезжал задним ходом с парковки.
Количество пострадавших пока неизвестно.
Работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.