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У Києві відбулась масштабна ДТП за участі 4 автомобілів, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У столиці на вулиці Саперно-Слобідській у напрямку Південного мосту водій автомобіля врізався в три інші авто, які очікували оформлення аварії. Внаслідок ДТП постраждав пасажир одного з авто, передає УНН з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

“ДТП з потерпілими в Києві на Саперно-Слобідській у напрямку Південного мосту. Водій Форд на повному ходу врізався в автомобілі Мерседес, Кіа і Форд, які стояли після аварії в середньому ряду”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що внаслідок інциденту серйозно постраждав пасажир Форд, його терміново госпіталізували

Наразі на місці працює поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва зіткнулись три автомобілі.

Українські Національні Новини

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