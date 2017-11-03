У Києві відбулась масштабна ДТП за участі 4 автомобілів, є постраждалий

“ДТП з потерпілими в Києві на Саперно-Слобідській у напрямку Південного мосту. Водій Форд на повному ходу врізався в автомобілі Мерседес, Кіа і Форд, які стояли після аварії в середньому ряду”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що внаслідок інциденту серйозно постраждав пасажир Форд, його терміново госпіталізували

Наразі на місці працює поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва зіткнулись три автомобілі.