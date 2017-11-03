В Киеве состоялось масштабное ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В столице на улице Саперно-Слободской в направлении Южного моста водитель автомобиля врезался в три другие авто, которые ожидали оформления аварии. В результате ДТП пострадал пассажир одного из авто, передает УНН со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.
“ДТП с пострадавшими в Киеве на Саперно-Слободской в направлении Южного моста. Водитель Форд на полном ходу врезался в стоявшие после аварии в среднем ряду автомобили Мерседес, Киа и Форд”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что в результате инцидента серьезно пострадал пассажир Форд, его срочно госпитализировали.
Сейчас на месте работает полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в центре Киева столкнулись три автомобиля .