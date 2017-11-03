В Киеве состоялось масштабное ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавший

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61120 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129546 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110110 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108222 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101030 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105758 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102705 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146849 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве состоялось масштабное ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавший

В Киеве состоялось масштабное ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В столице на улице Саперно-Слободской в ​​направлении Южного моста водитель автомобиля врезался в три другие авто, которые ожидали оформления аварии. В результате ДТП пострадал пассажир одного из авто, передает УНН со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

“ДТП с пострадавшими в Киеве на Саперно-Слободской в направлении Южного моста. Водитель Форд на полном ходу врезался в стоявшие после аварии в среднем ряду автомобили Мерседес, Киа и Форд”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в результате инцидента серьезно пострадал пассажир Форд, его срочно госпитализировали.

Сейчас на месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в центре Киева столкнулись три автомобиля .

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