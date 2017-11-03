В Киеве состоялось масштабное ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавший

“ДТП с пострадавшими в Киеве на Саперно-Слободской в направлении Южного моста. Водитель Форд на полном ходу врезался в стоявшие после аварии в среднем ряду автомобили Мерседес, Киа и Форд”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в результате инцидента серьезно пострадал пассажир Форд, его срочно госпитализировали.

Сейчас на месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в центре Киева столкнулись три автомобиля .