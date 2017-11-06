У Києві відбудеться вечір традиційної джазової музики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. 11 листопада в столичному Caribbean Club за підтримки відомого українського винного бренду "Коктебель" відбудеться концерт традиційної джазової музики у виконанні легендарних джазменів, передає УНН.
"Коктебель", як справжній поціновувач традицій, класичних рецептур, досвіду поколінь та історії, виступив генеральним партнером самого джазового заходу країни", - повідомили організатори заходу.
У концерті візьмуть участь:
- гуру українського джазу, відомий радіоведучий, арт-директор Jazz in Kiev і творчий куратор Leopolis Jazz Fest (Alfa) - Олексій Коган;
- американський блюз-роковий гітарист Дейв Філдс, в якого чотири сольні альбоми, а також співпраця з такими знаменитостями як Арета Франклін, Шон Леннон, Ленні Кравіц, групи U2 і The Drifters;
- група Dave Fields Band;
Більш детальну інформацію про концерт можна отримати тут.