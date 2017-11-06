У Києві відбудеться вечір традиційної джазової музики

"Коктебель", як справжній поціновувач традицій, класичних рецептур, досвіду поколінь та історії, виступив генеральним партнером самого джазового заходу країни", - повідомили організатори заходу.

У концерті візьмуть участь:

- гуру українського джазу, відомий радіоведучий, арт-директор Jazz in Kiev і творчий куратор Leopolis Jazz Fest (Alfa) - Олексій Коган;

- американський блюз-роковий гітарист Дейв Філдс, в якого чотири сольні альбоми, а також співпраця з такими знаменитостями як Арета Франклін, Шон Леннон, Ленні Кравіц, групи U2 і The Drifters;

- група Dave Fields Band;

Більш детальну інформацію про концерт можна отримати тут.