В Киеве состоится вечер традиционной джазовой музыки

“Коктебель”, как истинный ценитель традиций, классических рецептур, опыта поколений и истории, выступил генеральным партнером самого джазового мероприятия страны”, - сообщили организаторы мероприятия.

В концерте примут участие:

- гуру украинского джаза, известный радиоведущий, арт-директор Jazz in Kiev и творческий куратор Leopolis Jazz Fest (Alfa) – Алексей Коган;

- американский блюз-роковый гитарист Дэйв Филдс, на счету которого четыре сольных альбома, а также сотрудничество с такими знаменитостями как Арета Франклин, Шон Леннон, Ленни Кравиц, группы U2 и The Drifters;

- группа Dave Fields Band;

Более детальную информацию о концерте можно получить тут.