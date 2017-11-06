В Киеве состоится вечер традиционной джазовой музыки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. 11 ноября в столичном Caribbean Club при поддержке известного украинского винного бренда “Коктебель” состоиться концерт традиционной джазовой музыки в исполнении легендарных джазменов, передает УНН.
“Коктебель”, как истинный ценитель традиций, классических рецептур, опыта поколений и истории, выступил генеральным партнером самого джазового мероприятия страны”, - сообщили организаторы мероприятия.
В концерте примут участие:
- гуру украинского джаза, известный радиоведущий, арт-директор Jazz in Kiev и творческий куратор Leopolis Jazz Fest (Alfa) – Алексей Коган;
- американский блюз-роковый гитарист Дэйв Филдс, на счету которого четыре сольных альбома, а также сотрудничество с такими знаменитостями как Арета Франклин, Шон Леннон, Ленни Кравиц, группы U2 и The Drifters;
- группа Dave Fields Band;
Более детальную информацию о концерте можно получить тут.