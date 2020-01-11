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У Києві відбудеться реконструкція бою за завод “Арсенал”

У Києві відбудеться реконструкція бою за завод “Арсенал”

Київ • УНН

 • 18007 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У Києві вчетверте відбудеться постановка бойових дій, які пройшли між військами УНР та проросійськими більшовиками, за завод “Арсенал”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

“У суботу 25 січня о 17:00 на Арсенальній площі відбудеться масштабна реконструкція бою за завод “Арсенал”, — сказано у повідомленні.

Постановка бойових дій, які точилися у січні 1918 року між військами УНР та проросійськими більшовиками, проходитиме четвертий рік поспіль.

Після реконструкції відбудеться традиційний пам’ятний смолоскипний марш від Арсенальної площі до Аскольдової могили, присвячений Героям Крут.

Довідково: Січневе повстання — збройний виступ в Києві 16 (29) січня — 22 грудень (4 лютого) 1918 року, організоване Київським комітетом більшовицької партії проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки під час наступу військ радянської Росії на Київ. Повстання тривало сім днів і було придушене українськими військами. Центром підготовки до збройного виступу проти Центральної Ради став завод “Арсенал”.

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