У Києві відбудеться реконструкція бою за завод “Арсенал”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Києві вчетверте відбудеться постановка бойових дій, які пройшли між військами УНР та проросійськими більшовиками, за завод “Арсенал”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“У суботу 25 січня о 17:00 на Арсенальній площі відбудеться масштабна реконструкція бою за завод “Арсенал”, — сказано у повідомленні.
Постановка бойових дій, які точилися у січні 1918 року між військами УНР та проросійськими більшовиками, проходитиме четвертий рік поспіль.
Після реконструкції відбудеться традиційний пам’ятний смолоскипний марш від Арсенальної площі до Аскольдової могили, присвячений Героям Крут.
Довідково: Січневе повстання — збройний виступ в Києві 16 (29) січня — 22 грудень (4 лютого) 1918 року, організоване Київським комітетом більшовицької партії проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки під час наступу військ радянської Росії на Київ. Повстання тривало сім днів і було придушене українськими військами. Центром підготовки до збройного виступу проти Центральної Ради став завод “Арсенал”.