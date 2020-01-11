В Киеве состоится реконструкция боя за завод "Арсенал"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Киеве в четвертый раз состоится постановка боевых действий, которые прошли между войсками УНР и пророссийскими большевиками, за завод "Арсенал". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В субботу 25 января в 17:00 на Арсенальной площади состоится масштабная реконструкция боя за завод "Арсенал", - говорится в сообщении.
Постановка боевых действий, которые велись в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками, будет проходить четвертый год подряд.
После реконструкции состоится традиционный памятный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный Героям Крут.
Справка: Январское восстание - вооруженное выступление в Киеве 16 (29) января - 22 января (4 февраля) 1918 года, организованное Киевским комитетом большевистской партии против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики во время наступления войск советской России на Киев. Восстание продолжалось семь дней и было подавлено украинскими войсками. Центром подготовки к вооруженному выступлению против Центральной Рады стал завод "Арсенал".