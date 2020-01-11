В Киеве состоится реконструкция боя за завод "Арсенал"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113888 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119025 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117478 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135012 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107887 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109402 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109168 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132015 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130759 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Киеве состоится реконструкция боя за завод "Арсенал"

В Киеве состоится реконструкция боя за завод "Арсенал"

Киев  •  УНН

 • 18005 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Киеве в четвертый раз состоится постановка боевых действий, которые прошли между войсками УНР и пророссийскими большевиками, за завод "Арсенал". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В субботу 25 января в 17:00 на Арсенальной площади состоится масштабная реконструкция боя за завод "Арсенал", - говорится в сообщении.

Постановка боевых действий, которые велись в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками, будет проходить четвертый год подряд.

После реконструкции состоится традиционный памятный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный Героям Крут.

Справка: Январское восстание - вооруженное выступление в Киеве 16 (29) января - 22 января (4 февраля) 1918 года, организованное Киевским комитетом большевистской партии против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики во время наступления войск советской России на Киев. Восстание продолжалось семь дней и было подавлено украинскими войсками. Центром подготовки к вооруженному выступлению против Центральной Рады стал завод "Арсенал".

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