У Києві відбудеться Кубок України з легкої атлетики у приміщенні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. 11 лютого, у Києві в манежі КМШВСМ відбудеться Кубок України у приміщенні. Про це УНН повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики України.
"11 лютого, у Києві в манежі КМШВСМ відбудеться Кубок України у приміщенні. Ці змагання стануть одним з етапів відбору на чемпіонат Європи у приміщенні, який відбудеться 3-5 березня у Белграді (Сербія). Найкращі легкоатлети країни боротимуться за перемогу у національному Кубку, а також за виконання нормативів Європейської легкоатлетичної асоціації (ЄА)", - йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі зазначили, під час церемонії відкриття відбудеться нагородження відзнаками ФЛАУ та ЄА найкращих легкоатлетів та тренерів 2016 року.
Як повідомляв УНН, українські легкоатлети успішно виступили відразу на кількох міжнародних турнірах.