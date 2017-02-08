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В Киеве состоится Кубок Украины по легкой атлетике в помещении

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. 11 февраля, в Киеве в манеже КГШВСМ состоится Кубок Украины в помещении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

В Киеве состоится Кубок Украины по легкой атлетике в помещении

"11 февраля, в Киеве в манеже КГШВСМ состоится Кубок Украины в помещении. Эти соревнования станут одним из этапов отбора на чемпионат Европы в помещении, который состоится 3-5 марта в Белграде (Сербия). Самые лучшие легкоатлеты страны будут бороться за победу в национальном Кубке, а также за выполнение нормативов Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, во время церемонии открытия состоится награждение отличиями ФЛАУ и ЕА лучших легкоатлетов и тренеров 2016 года.

Как сообщал УНН, украинские легкоатлеты успешно выступили сразу на нескольких международных турнирах .

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