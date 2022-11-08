У Києві відбудеться концерт “Об’єднані заради перемоги”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. 12 листопада о 17:00 на головній сцені Національної оперети України відбудеться концерт “Об’єднані заради перемоги”. У програмі концерту - українські народні пісні, музика українських композиторів, стрілецькі пісні, повідомляє УНН.
Митці театру створили цей концерт заради миру, заради нашої перемоги, нагадуючи, що українська нація згуртована, сильна, непереможна.
«В усі часи нас єднає пісня. З піснею українці йшли у бій, з піснею чекали повернення коханих з війни. Співаючи, ми вміємо і завзято працювати, і весело святкувати. Пісня завжди надихає, допомагає, рятує. Концерт “Об'єднані заради перемоги” для підтримки і допомоги», - розповіли організатори.
У концерті прозвучить музика українських класиків: Анатолія Кос-Анатольського, Семена Гулака-Артемовського, Івана Карабиця, Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, Миколи Мозгового, Ігоря Поклада, звучатимуть популярні мелодії Наталки Могилевської, Олександра Пономарьова, Вови Гейзера та ін.
У концерті беруть участь солісти, хор, балет, симфонічний оркестр Національної оперети України.
Живий звук.
Квитки на концерт доступні онлайн на сайті театру.