У Києві відбудеться концерт “Об’єднані заради перемоги”

Митці театру створили цей концерт заради миру, заради нашої перемоги, нагадуючи, що українська нація згуртована, сильна, непереможна.

«В усі часи нас єднає пісня. З піснею українці йшли у бій, з піснею чекали повернення коханих з війни. Співаючи, ми вміємо і завзято працювати, і весело святкувати. Пісня завжди надихає, допомагає, рятує. Концерт “Об'єднані заради перемоги” для підтримки і допомоги», - розповіли організатори.

У концерті прозвучить музика українських класиків: Анатолія Кос-Анатольського, Семена Гулака-Артемовського, Івана Карабиця, Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, Миколи Мозгового, Ігоря Поклада, звучатимуть популярні мелодії Наталки Могилевської, Олександра Пономарьова, Вови Гейзера та ін.

У концерті беруть участь солісти, хор, балет, симфонічний оркестр Національної оперети України.

Живий звук.

Квитки на концерт доступні онлайн на сайті театру.