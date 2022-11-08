В Киеве состоится концерт "Объединенные ради победы"

Художники театра создали этот концерт ради мира, нашей победы, напоминая, что украинская нация сплоченная, сильная, непобедимая.

«Во все времена нас соединяет песня. С песней украинцы шли в бой, с песней ждали возвращения любимых с войны. Поя, мы умеем и упорно работать, и весело праздновать. Песня всегда вдохновляет, помогает, спасает. Концерт “Объединенные ради победы” для поддержки и помощи», – рассказали организаторы.

В концерте прозвучит музыка украинских классиков: Анатолия Кос-Анатольского, Семена Гулака-Артемовского, Ивана Карабица, Владимира Ивасюка, Мирослава Скорика, Николая Мозгового, Игоря Поклада, будут звучать популярные мелодии Наталки Могилевской, Александра Пономарева, Вовы Гейзера и др.

В концерте принимают участие солисты, хор, балет, симфонический оркестр Национальной оперетты Украины.

Живой звук.

Билеты на концерт доступны онлайн на сайте театра.