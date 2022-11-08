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В Киеве состоится концерт "Объединенные ради победы"

В Киеве состоится концерт "Объединенные ради победы"

Киев • УНН

 • 631167 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. 12 ноября в 17:00 на главной сцене Национальной оперетты Украины состоится концерт “Объединенные ради победы”. В программе концерта – украинские народные песни, музыка украинских композиторов, стрелковые песни, сообщает УНН.

Художники театра создали этот концерт ради мира, нашей победы, напоминая, что украинская нация сплоченная, сильная, непобедимая.

«Во все времена нас соединяет песня. С песней украинцы шли в бой, с песней ждали возвращения любимых с войны. Поя, мы умеем и упорно работать, и весело праздновать. Песня всегда вдохновляет, помогает, спасает. Концерт “Объединенные ради победы” для поддержки и помощи», – рассказали организаторы.

В концерте прозвучит музыка украинских классиков: Анатолия Кос-Анатольского, Семена Гулака-Артемовского, Ивана Карабица, Владимира Ивасюка, Мирослава Скорика, Николая Мозгового, Игоря Поклада, будут звучать популярные мелодии Наталки Могилевской, Александра Пономарева, Вовы Гейзера и др.

В концерте принимают участие солисты, хор, балет, симфонический оркестр Национальной оперетты Украины.

Живой звук.

Билеты на концерт доступны онлайн на сайте театра.

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