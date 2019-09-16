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У Києві відбудеться флешмоб “Велосипедом на роботу”

У Києві відбудеться флешмоб “Велосипедом на роботу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У четвер, 19 вересня, офісних працівників Києва запрошують взяти участь у флешмобі “Велосипедом на роботу” і заїхати перед роботою на Майдан Незалежності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА. 

“Як повідомили організатори заходу, — ГО „Асоціація велосипедистів Києва“ — із 8:00 до 10:00 на учасників чекатиме сніданок із круасанами, фотозоною і конкурсами. Восени флешмоб проходить напередодні Всесвітнього дня без авто 22 вересня”, — йдеться в повідомленні.

Також, на Майдані Незалежності буде проведено конкурс Best Corporate Team, у якому визначать 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу.

“Як зазначають організатори, їзда на велосипеді не лише збільшує рівень гормонів щастя, підвищує життєвий тонус і продуктивність, але й покращує якість життя людей у місті. Для компаній та організацій — це чудова можливість для командотворення і створення позитивного корпоративного іміджу”, — зазначається в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у поточному році розвиток велоінфраструктури столиці продовжиться.

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