В Киеве состоится флешмоб “Велосипедом на работу”
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В четверг, 19 сентября, офисных работников Киева приглашают принять участие в флешмобе “На велосипеде на работу” и заехать перед работой на Майдан Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Как сообщили организаторы мероприятия, — ОО „Ассоциация велосипедистов Киева“ — с 8:00 до 10:00 на участников ждет завтрак с круассанами, фотозона и конкурсы. Осенью флешмоб проходит накануне Всемирного дня без авто 22 сентября”, — говорится в сообщении.
Также, на Майдане Независимости будет проведен конкурс Best Corporate Team, в котором определят 3 наиболее многочисленные корпоративные велоколонну, и конкурс на лучший деловой лук всех участников и участниц мероприятия.
“Как отмечают организаторы, езда на велосипеде не только увеличивает уровень гормонов счастья, повышает жизненный тонус и производительность, но и улучшает качество жизни людей в городе. Для компаний и организаций — это прекрасная возможность для командообразования и создание положительного корпоративного имиджа”, — отмечается в сообщении.
Как ранее сообщалось, в текущем году развитие велоинфраструктуры столицы продолжится.