У Києві вибухнула автівка, постраждав водій

"Близько 11-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Героїв Сталінграду. На виклик терміново виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. У результаті водій машини отримав незначні тілесні ушкодження, його оглянули лікарі, від госпіталізації потерпілий відмовився. Ніхто з перехожих не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, пошкоджено поруч розташований транспортний засіб.

"Подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство", - додали у поліції.

Як повідомляв УНН, у Чернівцях стався вибух у квартирі, є постраждалі.