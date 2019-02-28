В Киеве взорвалась машина, пострадал водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi. В результате происшествия пострадал водитель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции столицы.
"Около 11 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Героев Сталинграда. На вызов срочно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. В результате водитель машины получил незначительные телесные повреждения, его осмотрели врачи, от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждено рядом расположенное транспортное средство.
"Происшествие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Черновцах произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие.