У Києві вибух, на столицю ще летять ракети - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Києві у п'ятницю під час повітряної тривоги стався вибух у Подільському районі, на столицю ще летять ракети, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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"Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети", - повідомив Кличко у Telegram.
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Повітряна тривога оголошена по всій України.
У Києві повідомляли про чутні вибухи. "У столиці працює ППО", - вказували у КМВА.
ППО працює і в області.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
"Київ та область в укриття. Балістика!" - вказали у Повітряних силах ЗСУ у Telegram.