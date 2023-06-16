В Киеве взрыв, на столицу еще летят ракеты - Кличко

Цитата

"Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты", - сообщил Кличко в Telegram.

Дополнение

Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

В Киеве сообщали о слышимых взрывах. "В столице работает ПВО", - указывали в КГВА.

ПВО работает и в области.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

"Киев и область в укрытие. Баллистика!" - указали в Воздушных силах ВСУ в Telegram.