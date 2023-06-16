В Киеве взрыв, на столицу еще летят ракеты - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Киеве в пятницу во время воздушной тревоги произошел взрыв в Подольском районе, на столицу еще летят ракеты, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты", - сообщил Кличко в Telegram.
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
В Киеве сообщали о слышимых взрывах. "В столице работает ПВО", - указывали в КГВА.
ПВО работает и в области.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
"Киев и область в укрытие. Баллистика!" - указали в Воздушных силах ВСУ в Telegram.