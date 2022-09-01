У Києві в перший клас пішло 25 тисяч дітей – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Цього року в Києві зареєстрували 25 тисяч першокласників. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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"1 вересня за парти в київських школах сіли 25 тисяч першачків. (Протягом останніх років їх в столиці було 30 тисяч щороку).
Основні зусилля ми зосередили на тому, щоб саме учні молодших класів розпочали навчання очно, у школах, бо для них це дуже важливо", – написав Кличко.
Додамо
Мер зазначив, що свято першого дзвоника у столиці відбулося здебільшого без традиційних лінійок. А кожен день у школярів тепер розпочинатиметься з правил безпеки під час повітряної тривоги.
Нагадаємо
Цього року в Києві 138 тисяч школярів розпочнуть навчальний рік у режимі офлайн.