В Киеве в первый класс пошли 25 тысяч детей – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В этом году в Киеве зарегистрировали 25 тысяч первоклассников. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
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"1 сентября за парты в киевских школах сели 25 тысяч первоклашек. (В течение последних лет их в столице было 30 тысяч ежегодно). Основные усилия мы сосредоточили на том, чтобы именно ученики младших классов начали обучение очно, в школах, потому что для них это очень важно", – написал Кличко.
Добавим
Мэр отметил, что праздник первого звонка в столице состоялся в основном без традиционных линеек. А каждый день у школьников теперь будет начинаться с правил безопасности во время воздушной тревоги.
Напомним
В этом году в Киеве 138 тысяч школьников начнут учебный год в режиме офлайн.