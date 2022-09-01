В Киеве в первый класс пошли 25 тысяч детей – Кличко

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"1 сентября за парты в киевских школах сели 25 тысяч первоклашек. (В течение последних лет их в столице было 30 тысяч ежегодно). Основные усилия мы сосредоточили на том, чтобы именно ученики младших классов начали обучение очно, в школах, потому что для них это очень важно", – написал Кличко.

Добавим

Мэр отметил, что праздник первого звонка в столице состоялся в основном без традиционных линеек. А каждый день у школьников теперь будет начинаться с правил безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним

В этом году в Киеве 138 тысяч школьников начнут учебный год в режиме офлайн.