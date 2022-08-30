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Financial Times

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The Guardian

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У Києві 138 тисяч школярів навчатимуться офлайн: КМДА показала укриття

Київ • УНН

 • 215797 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві 138 тисяч школярів розпочнуть навчальний рік у режимі офлайн. Київська міська державна адміністрація показала фото укриттів, де ховатимуться діти під час повітряної тривоги, інформує УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

У Києві 138 тисяч школярів навчатимуться офлайн: КМДА показала укриття

Цитата

"У столиці всі школи (421 комунальна школа) готові до нового навчального року в різних форматах, але в режимі офлайн зможуть прийняти учнів лише ті, де є укриття або такий об’єкт є поруч у пішій доступності. Наразі школи, у яких є укриття, готові одночасно прийняти 145 тисяч осіб, а заяви про очне навчання дітей написали 138 тисяч батьків", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Деталі

Мондриївський зазначив, що кількість місць в укриттях різних шкіл коливається, тому одночасно в очному навчальному процесі можуть брати участь педагоги та школярі кількістю не більшою, ніж місткість укриття. Для того, щоб навчання не припиняли під час тривоги, в укриттях облаштували класи.

Станом на сьогодні новий навчальний рік у столичних закладах освіти розпочнуть майже 3600 дітей, які вимушено переїхали до Києва. 

Нагадаємо

Батьки столичних школярів самі обиратимуть форму навчання та можуть змінити вибір протягом навчального року.

Українські Національні Новини

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