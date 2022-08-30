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В Киеве 138 тысяч школьников будут учиться офлайн: КГГА показала укрытие

Киев • УНН

 • 215797 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве 138 тысяч школьников начнут учебный год в режиме офлайн. Киевская городская государственная администрация показала фото укрытий, где будут прятаться дети во время воздушной тревоги, информирует УНН со ссылкой на пресс- службу ведомства.

В Киеве 138 тысяч школьников будут учиться офлайн: КГГА показала укрытие

Цитата

"В столице все школы (421 коммунальная школа) готовы к новому учебному году в разных форматах, но в режиме офлайн смогут принять учеников только те, где есть укрытие или такой объект находится рядом в пешей доступности. Сейчас школы, у которых есть укрытия, готовы одновременно принять 145 тысяч человек, а заявления об очном обучении детей написали 138 тысяч родителей", – сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Детали

Мондриевский отметил, что количество мест в укрытиях разных школ колеблется, поэтому одновременно в очном учебном процессе могут участвовать педагоги и школьники количеством не большим, чем емкость укрытия. Для того чтобы учебу не прекращали во время тревоги, в укрытиях обустроили классы.

По состоянию на сегодня новый учебный год в столичных учебных заведениях начнут почти 3600 детей, которые вынужденно переехали в Киев. 

Напомним

Родители столичных школьников сами будут выбирать форму обучения и могут изменить выбор в течение учебного года.

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