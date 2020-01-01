У Києві в останній день 2019 року народилося майже 60 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві перед Новим роком народилося майже 60 дітей. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
“Так, 31 грудня 2019 року в Києві народилося 59 дітей, 33 хлопчики та 26 дівчаток”, — сказала Вишневська.
Як повідомлялося раніше, українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського із закликом ввести ліцензію на народження дітей.
Нагадаємо, уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.