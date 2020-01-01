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У Києві в останній день 2019 року народилося майже 60 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві перед Новим роком народилося майже 60 дітей. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

“Так, 31 грудня 2019 року в Києві народилося 59 дітей, 33 хлопчики та 26 дівчаток”, — сказала Вишневська.

Як повідомлялося раніше, українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського із закликом ввести ліцензію на народження дітей.

Нагадаємо, уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.

Українські Національні Новини

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