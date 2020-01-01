В Киеве в последний день 2019 года родилось почти 60 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве перед Новым годом родилось почти 60 детей. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
“Да, 31 декабря 2019 года в Киеве родилось 59 детей, 33 мальчика и 26 девочек”, — сказала Вишневская.
Как сообщалось ранее, украинцы обратились к Президенту Украины Владимира Зеленского с призывом ввести лицензию на рождение детей.
Напомним, правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью.