У Києві в одному з хостелів правоохоронці затримали дезертира
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві правоохоронці в одному із столичних хостелів затримали чоловіка, який, перебуваючи на службі у Збройних силах України, неодноразово залишав розташування підрозділу. Про це повідомили в прес-службі столичної поліції, передає УНН.
“Під час відпрацювання території району в одному з хостелів увагу правоохоронців привернув чоловік, який надав копію посвідчення учасника бойових дій. При перевірці поліцейські з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку як дезертир”, — йдеться в повідомленні поліції.
Як зазначають у прес-службі, чоловік, розуміючи, що його зараз затримують, він кинувся бігти, але дільничні офіцери наздогнали втікача та доставили до управління поліції.
Затриманий розповів, що десять років провів за гратами за вчинення крадіжок та грабежу. Після звільнення з місць позбавлення волі вирішив піти служити до Збройних Сил України. Згодом він кілька разів залишав частину.
Затриманого передали працівникам військової служби правопорядку, які в подальшому передадуть його ініціатору розшуку — Військовій прокуратурі у Запорізькій області.
Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність затриманого до вчинення злочинів на території столиці.
Як повідомляв УНН, громадянина України, який дезертирував із лав української армії та зберігав потужний арсенал зброї, засудили до п’яти з половиною років ув’язнення.