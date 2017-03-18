В Киеве в одном из хостелов правоохранители задержали дезертира

"Во время отработки территории района в одном из хостелов внимание правоохранителей привлек мужчина, который предоставил копию удостоверения участника боевых действий. При проверке полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как дезертир", - говорится в сообщении полиции.

Как отмечают в пресс-службе, мужчина, понимая, что его сейчас задерживают, бросился бежать, но участковые офицеры догнали беглеца и доставили в управление полиции.

Задержанный рассказал, что десять лет провел за решеткой за совершение краж и грабежа. После освобождения из мест лишения свободы решил пойти служить в Вооруженные Силы Украины. Впоследствии он несколько раз оставлял часть.

Задержанного передали работникам военной службы правопорядка, которые в дальнейшем передадут его инициатору розыска - Военной прокуратуре в Запорожской области.

Правоохранители проверяют информацию о причастности задержанного к совершению преступлений на территории столицы.

Как сообщал УНН, гражданина Украины, который дезертировал из рядов украинской армии и хранил мощный арсенал оружия, приговорили к пяти с половиной годам заключения.