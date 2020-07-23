У Києві утворилися значні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на 8:45 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть столичний Поділ, зокрема ускладнено рух Набережним шосе та Володимирським узвозом.
Ускладнено рух бульваром Дружби Народів та частково бульваром Лесі Українки та проспектом Перемоги. Затори спостерігаються також на вулицях Жилянській, В’ячеслава Чорновола та Олени Теліги. У Солом’янському районі затори утворились на проспекті Валерія Лобановського.
На лівому березі Києва помітне ускладнення руху проспектом Миколи Бажана та Броварським проспектом.
Ускладнено рух на Південному та Русанівському мостах у напрямку правого берега, а також мосту Патона.
Нагадаємо, в Україні сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до 29 градусів тепла.