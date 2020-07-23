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19 березня, 18:42 • 64499 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 112916 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105964 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 121174 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 127028 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121402 перегляди

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19 березня, 06:32 • 159684 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125013 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124052 перегляди

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У Києві утворилися значні затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на 8:45 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть столичний Поділ, зокрема ускладнено рух Набережним шосе та Володимирським узвозом.

Ускладнено рух бульваром Дружби Народів та частково бульваром Лесі Українки та проспектом Перемоги. Затори спостерігаються також на вулицях Жилянській, В’ячеслава Чорновола та Олени Теліги. У Солом’янському районі затори утворились на проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі Києва помітне ускладнення руху проспектом Миколи Бажана та Броварським проспектом.

Ускладнено рух на Південному та Русанівському мостах у напрямку правого берега, а також мосту Патона.

Нагадаємо, в Україні сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до 29 градусів тепла.

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